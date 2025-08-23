Depuis sa demi‐finale à Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic évolue sans entraî­neur. Dusan Vemic qui l’ac­com­pa­gnait sur la tourné depuis Roland‐Garros a fait son départ.

Forcément, le nom de la nouvelle tête pensante derrière l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est un sujet passion­nant les obser­va­teurs, tant il a su s’en­tourer de grands noms comme Boris Becker (2014−2016), Goran Ivanisevic (2019−2024) et plus récem­ment Andy Murray.

Questionné à ce sujet, le Djoker a précisé que la recherche était bien avancée, sans donner un nom pour autant. Selon les indis­cré­tions de Sportklub, il pour­rait s’agir de Monica Seles. Le Serbe n’a jamais caché son admi­ra­tion pour l’an­cienne numéro un mondial et les contacts entre les deux sont déjà bien établis.

« Je ris parce que c’est comme si vous lisiez dans mes pensées, mais je ne peux rien vous dire. Ce sont des premières discus­sions, c’est plus une ques­tion d’émo­tions que de colla­bo­ra­tion à long terme. Ça me touche­rait beau­coup. Je pense que vous savez de qui il s’agit, mais je ne vais pas donner de noms main­te­nant, pour ne pas le faire trop tôt. Je n’en suis pas à un stade de ma carrière où j’ai besoin de quel­qu’un pour m’ac­com­pa­gner 24h/24 et 7j/7 toute l’année. Mon emploi du temps a été consi­dé­ra­ble­ment revu et réduit. Je n’en ai pas besoin pour le moment, mais j’ai­me­rais avoir de grands noms avec moi. J’aimerais avoir des joueurs de renom sur un ou deux tour­nois, comme Andy Murray l’a été pendant quelques mois. Je suis ouvert à l’idée, peut‐être que ça viendra, peut‐être pas ».