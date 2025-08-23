Depuis sa demi‐finale à Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic évolue sans entraîneur. Dusan Vemic qui l’accompagnait sur la tourné depuis Roland‐Garros a fait son départ.
Forcément, le nom de la nouvelle tête pensante derrière l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est un sujet passionnant les observateurs, tant il a su s’entourer de grands noms comme Boris Becker (2014−2016), Goran Ivanisevic (2019−2024) et plus récemment Andy Murray.
Questionné à ce sujet, le Djoker a précisé que la recherche était bien avancée, sans donner un nom pour autant. Selon les indiscrétions de Sportklub, il pourrait s’agir de Monica Seles. Le Serbe n’a jamais caché son admiration pour l’ancienne numéro un mondial et les contacts entre les deux sont déjà bien établis.
« Je ris parce que c’est comme si vous lisiez dans mes pensées, mais je ne peux rien vous dire. Ce sont des premières discussions, c’est plus une question d’émotions que de collaboration à long terme. Ça me toucherait beaucoup. Je pense que vous savez de qui il s’agit, mais je ne vais pas donner de noms maintenant, pour ne pas le faire trop tôt. Je n’en suis pas à un stade de ma carrière où j’ai besoin de quelqu’un pour m’accompagner 24h/24 et 7j/7 toute l’année. Mon emploi du temps a été considérablement revu et réduit. Je n’en ai pas besoin pour le moment, mais j’aimerais avoir de grands noms avec moi. J’aimerais avoir des joueurs de renom sur un ou deux tournois, comme Andy Murray l’a été pendant quelques mois. Je suis ouvert à l’idée, peut‐être que ça viendra, peut‐être pas ».
Publié le samedi 23 août 2025 à 14:18