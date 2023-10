Si Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets plus ou moins sérieux lors de sa dernière inter­view accordée à Sportal, comme son désac­cord avec Rafael Nadal ou son agace­ment vis‐à‐vis de l’ATP, le Serbe a surpris en décla­rant qu’il aime­rait bien parti­ciper à la tournée sud‐américaine sur terre battue qui a lieu chaque saison au mois de février.

« J’en parlais juste­ment à mon agent et j’es­père que nous pour­rons jouer la tournée sud‐américaine. C’est un souhait, bien sûr, et même si les Grands Chelems sont ma prio­rité, j’ai­me­rais me donner l’op­por­tu­nité de jouer ces tour­nois. Pourquoi eux ? D’une certaine manière la passion des Sud‐Américains pour le sport, et donc pour le tennis, est quelque chose d’unique et j’ai envie de vivre cela pendant quelques semaines en parti­ci­pant à ces évène­ments. Nous verrons. Peut‐être pas tout de suite mais dans quelques années. J’ai le temps, je suis jeune. »