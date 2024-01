Interrogé en one to one par l’Equipe, Nole a bien voulu faire le bilan de sa saison 2023 avant de commencer réel­le­ment celle de 2024. Il est notam­ment revenu sur son succès mira­cu­leux face à Alcaraz lors de cette fameuse finale inter­mi­nable à Cincinnati.

« J’ai eu des matches incroyables, cette année aussi, où je me demande encore comment j’ai gagné. Par exemple contre Alcaraz à Cincinnati (5−7, 7–6 [7], 7–6 [4]). Je me souviens d’un point, à 6–6 dans le tie‐break du deuxième set alors qu’il a remporté la première manche. Je monte au filet, c’est ouvert pour lui long de ligne, mais je reste au milieu car je devine qu’il va jouer là, je fais le point, je gagne le set et le match… Parfois ça se passe comme ça. Comme contre Federer quand il a eu balle de match en finale de Wimbledon. Ce jour‐là, c’était le meilleur joueur, il était censé gagner »