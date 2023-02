Après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas, syno­nyme de 22e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic a parlé de la diffi­culté de « percer » et de réaliser ses rêves en étant origi­naire de petits pays comme la Serbie ou comme la Grèce.

« Je ne m’en rend peut‐être pas complè­te­ment compte mais je pense sincè­re­ment et j’es­père sincè­re­ment que les jeunes en Serbie trouvent ça inspi­rant. Il faut que ça les inspire, que ça les motive à prendre une raquette ou autre chose, que ce soit dans le sport ou un autre milieu. Comme j’ai dit sur le court, il faut rêver grand et croire en ses rêves. On a entendu ça avant, ça peut paraître cliché, mais c’est vrai. En venant de pays comme la Serbie et la Grèce, qui n’ont presque pas le tennis dans leurs tradi­tions, ça rend le défi encore plus diffi­cile, les objec­tifs encore plus grands et hauts à atteindre. Il faut un peu créer son propre chemin quand on veut être le premier à faire quelque chose, bien sûr entouré de sa famille, de ses proches, et de ses coachs. Mais c’est ce qui rend l’ex­pé­rience encore plus unique et grati­fiante. J’apprécie encore plus tout ce que j’ac­com­plis parce que je sais où ça a commencé », a expliqué le numéro 1 mondial.