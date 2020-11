C’est le temps des bilans et les chiffres que l’on accumule pour résumer cette demi-saison sont souvent favorables au Serbe qui ne sera pas loin de la plus haute marche du podium des Awards de Welovetennis que nous lançons la semaine prochaine. Face au Top 20, Nole n’a pas vraiment de challenger puisqu’il culmine à 17 succès là ou son plus proche rival plafonne à 12. A noter quand même la position d’Ugo Humbert qui accompagne les meilleurs joueurs de la planète. Son cas n’est pas isolé puisque Dan Evant fait aussi partie de ce « classement »

2020 Stats recap : Most wins vs Top20



Djokovic 17

Medvedev 12

Thiem 9

Evans 8

Rublev 7

Nadal 7

Zverev 6

Humbert 6 — enrico maria riva (@enricomariariva) November 23, 2020