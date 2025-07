Interrogé sur le sujet très vaste de la santé mentale, Novak Djokovic a proposé une analyse assez pointue de la situa­tion au sujet des jeunes joueurs qui sont souvent mis sous pres­sion par un entou­rage qui peut trop viser le profit immédiat.



« Les jeunes subissent trop tôt la pres­sion de devenir stric­te­ment profes­sion­nels, avant même d’avoir déve­loppé leur intel­li­gence émotion­nelle, qui fait partie inté­grante de la prépa­ra­tion psycho­lo­gique à la vie. Une fois le talent iden­tifié, on les pousse à devenir profes­sion­nels : jouer, jouer, jouer… et puis, toutes sortes d’agents, soucieux de leur réus­site, inter­viennent et mettent la pres­sion sur le joueur pour qu’il joue le plus possible afin de gagner plus. C’est un cercle vicieux, et si un joueur s’y perd, même un peu, cela peut sérieu­se­ment affecter son psychisme et son mode de vie »