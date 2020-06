Lors son long entretien accordé à Eurosport, Novak Djokovic a donc changer d’avis et de ton sur la reprise en 2020. Son discours ressemble beaucoup plus à celui d’un « patron » du tennis se souciant davantage de l’intérêt général que ses besoins personnels : « Les Argentins, par exemple, mais aussi d’autres pays voisins, ont une restriction jusqu’au 1er septembre. Le pire scénario, ce serait le statu quo. Heureusement, il nous reste encore du temps. Nous avons deux mois avant la reprise à Washington, puis Cincinnati et l’US Open. » a commenté le Serbe avant de définir des priorités : « Tous ceux qui, de par leur classement, ont accès au tableau final des tournois, doivent pouvoir jouer. C’est très important parce que c’est la base de l’ATP et le fondement du tennis international. Nous allons tous, collectivement, essayer de faire en sorte que ce soit la priorité des prochaines semaines. C’est une question de justice. »