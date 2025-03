Parmi les records que Novak ne possède pas, il y a celui du nombre de titres sur le circuit profes­sionnel. C’est Jimmy Connors qui est en tête avec 109 titres suivi de Roger Federer (103) et Djokovic (99). L’écart est donc assez consé­quent même si cette année le Serbe va jouer plus que d’habitude.

« Ce serait vrai­ment formi­dable d’at­teindre ce record. Jimmy Connors est quel­qu’un que j’ad­mire et que je respecte vrai­ment. Il m’a toujours soutenu en public, et je lui en suis très recon­nais­sant. Ce serait formi­dable. Mais encore une fois, c’est proba­ble­ment plus diffi­cile d’y parvenir aujourd’hui qu’il y a quelques années. Oui, j’avan­cerai pas à pas. Je verrai bien. Je ne sais pas combien de temps je vais encore concourir. Mais pour l’ins­tant, je sais que je m’amuse encore beaucoup »