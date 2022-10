En Israël où il a remporté son 89e titre en simple, Novak Djokovic aurait égale­ment dû faire équipe avec le local Jonathan Erlich, le seul joueur avec qui il a remporté un titre en double durant sa carrière (au Queen’s, en 2010). Erlich devait disputer à 45 ans l’ul­time tournoi de sa carrière avec la légende serbe mais il a dû déclarer forfait en raison de pépins physiques.

En confé­rence de presse, Nole explique avoir été très touché par le déses­poir de son parte­naire. Un nouveau moment d’émo­tion une semaine après les adieux boule­ver­sants de son rival, Roger Federer.

« J’ai vécu beau­coup de bons moments cette semaine, bien sûr l’un d’entre eux est de gagner le titre, c’était un tournoi vrai­ment amusant. Jouer l’autre jour avec des enfants était aussi merveilleux, j’es­saie toujours de faire ça à chaque fois que je vais à des tour­nois et ici en Israël ce n’était pas diffé­rent, ils étaient tous très gentils. Et enfin, je retiens les larmes de Jonathan Erlich la semaine de sa retraite, je l’ai vu pleurer avant son dernier entraî­ne­ment parce qu’il savait qu’il ne pour­rait pas jouer le lende­main, ça m’a fait mal au cœur. C’était un moment extrê­me­ment diffi­cile pour lui, car tout ce qu’il voulait, c’était faire ses adieux en jouant un dernier match, même si ce n’était que quelques matchs, mais rien n’a fonc­tionné. C’était un moment triste mais très émou­vant, nous avons tous les deux une très bonne rela­tion et nous avons partagé beau­coup de moments durant cette semaine ».