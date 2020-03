Comme en 2019, Stefanos Tsitsipas a échoué en finale de Dubai. Si l’an dernier, le Grec avait été battu par Roger Federer, il a été cette année dominé par Novak Djokovic. Après la rencontre, le Serbe a tenu des propos élogieux concernant le sixième mondial (propos relayés par l’ATP) : « J’adore le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à prendre de l’expérience et comprendre quelque chose de nouveau sur lui pour qu’il puisse s’améliorer. C’est pour moi, la caractéristique même d’un champion, de quelqu’un qui a un immense potentiel pour être numéro 1 mondial et gagner des tournois du Grand Chelem. Il a tout pour devenir un grand ambassadeur de notre sport. Il l’est déjà et mais il a un grand avenir devant lui, j’en suis sûr (…) Il y a différentes phases : l’apprentissage, la maturité, la compréhension de ce qui est bon pour soi dans la vie et pour sa carrière. C’est déjà un homme mûr. Il est jeune sur le plan professionnel, mais il est déjà là. Il est très intelligent.«

« Tsitsipas est déjà un homme mûr »

Le numéro 1 mondial a ensuite réagi au rôle des parents de Stefanos Tsitsipas qui avait été interrogé sur ce sujet pendant la semaine : « Les parents et les membres de la famille sont votre plus grand soutien. Ils veulent le meilleur pour vous. Je connais ses parents. Il font tout pour qu’il soit le meilleur joueur et homme possible. Pour moi, ils font un très bon travail. »