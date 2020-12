On se souvient tous de ce qu’il s’est passé à New-York, où Vasek Pospisil et Novak Djokovic avaient été désignés par les joueurs pour faire partie du conseil de l’ATP puis « congédiés » par l’ATP au titre qu’ils étaient déjà membre d’un bureau d’une association de joueurs, celle qu’il venaient de créer : la PTPA.

Hier soir, pour mettre un terme à la polémique, Novak Djokovic a donc posté un message très précis et clair. Une fois de plus, le Serbe a démontré sa capacité d’écoute en insistant sur l’idée qu’il ne fallait surtout pas s’installer dans un conflit car l’objectif de sa nouvelle association était de pouvoir améliorer la situation de tous les joueurs et non pas de rentrer en « guerre » contre l’ATP.

Confirmant qu’il ne serait donc pas candidat pour faire partie du conseil des joueurs, le numéro 1 mondial, positif, a donc précisé la situation avec beaucoup de sincérité : « Conformément aux derniers développements, j’estime qu’il est nécessaire de retirer mon nom de la liste des candidats. Je ne veux pas créer d’ambiguïtés et de conflits dans le Conseil des joueurs et les élections. Je le fais avec regret et le cœur lourd. Comme toujours, je suis très passionné lorsqu’il s’agit de représenter des positions devant le Conseil. Je crois sincèrement qu’il existe une voie qui améliorerait grandement la vie de nombreux joueurs, en particulier les moins bien classés, et qui pourrait avoir un impact positif fort sur le tennis dans son ensemble. Je suis convaincu que le PTPA peut y parvenir dans un proche avenir. Avant de conclure cette déclaration, je voudrais exprimer ma conviction qu’il est extrêmement important que nous n’entrions dans aucun conflit parce que c’est dans l’intérêt de notre sport. J’espère qu’à l’avenir, cela s’appliquera à toutes les organisations de joueurs et à tous les niveaux de l’organisation ATP«