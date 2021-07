Maintenant que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer détiennent 20 Grands Chelems chacun, Tennis My Life a eu la bonne idée de comparer les adver­saires des trois monstres lors de leurs 20 finales de Grand Chelem rempor­tées. L’adversité la plus forte est pour Novak Djokovic. Le clas­se­ment moyen de ses adver­saires dans ses 20 matchs gagnés pour un Majeur est de 5,4. Il n’a affronté que des joueurs du top 10 sauf pour son 1er sacre en Australie en 2008, où il avait battu Jo‐Wilfried Tsonga, alors 38e mondial.

Rafael Nadal a battu des adver­saires en moyenne 6,55e au clas­se­ment ATP. Lors de ses 20 finales gagnées en Grand Chelem, Roger Federer n’a lui eu qu’à affronter des joueurs classés 14,9e mondial. À noter que lors­qu’il remporte l’Open d’Australie pour la première fois en 2004, Marat Safin occu­pait la 86e place mondiale.

Certes, le contexte définit souvent les choses mais ce tableau reste très instructif.