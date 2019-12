Comme le rapporte Yahoo.com, Novak Djokovic a été interrogé à Abu Dhabi sur ses objectifs dans les années à venir. Le Serbe s’est montré philosophique en mettant en avant l’héritage plus que les trophées : « Je pense qu’il s’agit toujours de trouver ce but, la raison, ce sens de jouer réellement. Pour moi, surtout au cours des deux dernières années, il ne s’agit pas seulement de gagner un match de tennis ou un trophée. C’est quelque chose de plus grand que mes propres réalisations, quelque chose lié à l’héritage, qui inspire la vie des autres, notamment des enfants. »

Le Djoker, qui a terminé à la deuxième place mondiale, n’en oublie pas les records : « Les records sont un objectif. Je suis motivé pour battre mes propres records et dépasser mes limites. J’aime jouer au tennis, donc j’aime être sur le terrain. Mais la compétition est différente. Pour être au plus haut niveau, vous avez besoin de fixer des objectifs. Je les ai, comme tout le monde. Je suis conscient du privilège que j’ai de me battre pour l’histoire et que j’ai la possibilité de réaliser des choses encore plus grandes et c’est quelque chose qui me motive. »