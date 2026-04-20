Même lors­qu’il ne joue pas, Novak Djokovic continue d’écrire l’his­toire du tennis.

Absent des courts depuis le 12 mars dernier et une élimi­na­tion en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Serbe, qui a préféré déclarer forfait à Madrid après une bles­sure à l’épaule, vient une nouvelle fois d’ef­facer Roger Federer des tablettes.

En effet, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, toujours 4e mondial malgré un calen­drier toujours plus allégé, a entamé ce lundi sa 860e semaine au sein du Top 5 mondial, soit 16 ans et demi, dépas­sant ainsi son ancien rival suisse (859 semaines).

Nouveau RECORD pour Novak Djokovic ! 💎



📊 Novak Djokovic 🇷🇸 détrône Roger Federer et devient le joueur ayant passé le plus de semaines dans le Top 5 du clas­se­ment ATP :

🇷🇸 Novak Djokovic : 860 semaines ⬆️

🇨🇭 Roger Federer : 859 semaines ⬇️

🇪🇸 Rafael Nadal : 837 semaines

🇺🇸… pic.twitter.com/qrwziAvU24 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 20, 2026

Un nouveau record pour Novak Djokovic, et pas des moindres !