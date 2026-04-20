Même lorsqu’il ne joue pas, Novak Djokovic continue d’écrire l’histoire du tennis.
Absent des courts depuis le 12 mars dernier et une élimination en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Serbe, qui a préféré déclarer forfait à Madrid après une blessure à l’épaule, vient une nouvelle fois d’effacer Roger Federer des tablettes.
En effet, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, toujours 4e mondial malgré un calendrier toujours plus allégé, a entamé ce lundi sa 860e semaine au sein du Top 5 mondial, soit 16 ans et demi, dépassant ainsi son ancien rival suisse (859 semaines).
Nouveau RECORD pour Novak Djokovic ! 💎— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 20, 2026
📊 Novak Djokovic 🇷🇸 détrône Roger Federer et devient le joueur ayant passé le plus de semaines dans le Top 5 du classement ATP :
🇷🇸 Novak Djokovic : 860 semaines ⬆️
🇨🇭 Roger Federer : 859 semaines ⬇️
🇪🇸 Rafael Nadal : 837 semaines
🇺🇸… pic.twitter.com/qrwziAvU24
Un nouveau record pour Novak Djokovic, et pas des moindres !
Publié le lundi 20 avril 2026 à 18:38