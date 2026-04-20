Accueil ATP

Djokovic vole encore un record à Federer

Par
Thomas S
-
391

Même lors­qu’il ne joue pas, Novak Djokovic continue d’écrire l’his­toire du tennis. 

Absent des courts depuis le 12 mars dernier et une élimi­na­tion en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Serbe, qui a préféré déclarer forfait à Madrid après une bles­sure à l’épaule, vient une nouvelle fois d’ef­facer Roger Federer des tablettes.

En effet, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, toujours 4e mondial malgré un calen­drier toujours plus allégé, a entamé ce lundi sa 860e semaine au sein du Top 5 mondial, soit 16 ans et demi, dépas­sant ainsi son ancien rival suisse (859 semaines).

Un nouveau record pour Novak Djokovic, et pas des moindres !

Publié le lundi 20 avril 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥