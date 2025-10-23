Principale tête d’affiche de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre) aux côtés du local, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a coché depuis longtemps cette date dans le calendrier étant que le tournoi est dirigé par son frère, Djordje.
Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé au sujet de son frère, contraint à l’abandon lors de son match exhibition face à Taylor Fritz en Arabie Saoudite.
« Il ne participera pas au Masters 1000 de Paris, mais il travaille dur pour se remettre. Il souffre de problèmes spécifiques qui se sont aggravés à Shanghai et au Six Kings Slam. Mais maintenant, il se sent bien et fait tout son possible pour être dans les meilleures conditions possibles et jouer à Athènes. »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 16:37