Principale tête d’af­fiche de l’ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre) aux côtés du local, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a coché depuis long­temps cette date dans le calen­drier étant que le tournoi est dirigé par son frère, Djordje.

Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé au sujet de son frère, contraint à l’abandon lors de son match exhi­bi­tion face à Taylor Fritz en Arabie Saoudite.

« Il ne parti­ci­pera pas au Masters 1000 de Paris, mais il travaille dur pour se remettre. Il souffre de problèmes spéci­fiques qui se sont aggravés à Shanghai et au Six Kings Slam. Mais main­te­nant, il se sent bien et fait tout son possible pour être dans les meilleures condi­tions possibles et jouer à Athènes. »