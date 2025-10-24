Après avoir donné des nouvelles de son frère, Novak, Djordje a expliqué la décision de délocaliser l’ATP 250 de Belgrade, dont il est le directeur, à Athènes cette année du 2 au 8 novembre.
« Nous organisons ce tournoi en Serbie depuis de nombreuses années. À un moment donné, nous avons dû le transférer de Belgrade à Banja Luka, en Bosnie‐Herzégovine. Il existe des procédures opérationnelles et logistiques qui doivent être conformes aux normes de l’ATP. Cette année, nous n’avons pas pu surmonter les difficultés que nous rencontrions pour des raisons logistiques et nous en sommes arrivés au point où nous avons dû transférer le tour. Cela a été très difficile pour nous, qui sommes serbes, de prendre cette décision, car nous sommes nés et avons grandi à Belgrade. Cela a également été très difficile parce que nous avions commencé à organiser l’événement il y a plusieurs mois et que nous avons dû tout abandonner et repartir de zéro », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 12:44