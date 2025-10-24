Après avoir donné des nouvelles de son frère, Novak, Djordje a expliqué la déci­sion de délo­ca­liser l’ATP 250 de Belgrade, dont il est le direc­teur, à Athènes cette année du 2 au 8 novembre.

« Nous orga­ni­sons ce tournoi en Serbie depuis de nombreuses années. À un moment donné, nous avons dû le trans­férer de Belgrade à Banja Luka, en Bosnie‐Herzégovine. Il existe des procé­dures opéra­tion­nelles et logis­tiques qui doivent être conformes aux normes de l’ATP. Cette année, nous n’avons pas pu surmonter les diffi­cultés que nous rencon­trions pour des raisons logis­tiques et nous en sommes arrivés au point où nous avons dû trans­férer le tour. Cela a été très diffi­cile pour nous, qui sommes serbes, de prendre cette déci­sion, car nous sommes nés et avons grandi à Belgrade. Cela a égale­ment été très diffi­cile parce que nous avions commencé à orga­niser l’évé­ne­ment il y a plusieurs mois et que nous avons dû tout aban­donner et repartir de zéro », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par The Tennis Gazette.