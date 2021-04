En marge de l’ATP 250 de Belgrade, le direc­teur du tournoi, Djordje Djokovic, est revenu sur une période déli­cate pour son frère, Novak Djokovic. À partir du début de l’année 2017, Nole s’est mis à avoir mal au coude et a souvent refusé de s’ar­rêter pour se soigner jusqu’à qu’il décide enfin à se faire opérer début 2018. Ce qui lui a notam­ment permis de réaliser une fin de saison canon avec une victoire à Wimbledon et l’US Open. Souvent pointé du doigt, le « gourou » espa­gnol Pepe Imaz n’y était abso­lu­ment pour rien selon Djordje.

« Il a été forcé de s’ar­rêter à cause d’une bles­sure au coude et beau­coup pensaient que c’était à cause de Pepe Imaz. Certains pensaient que c’était de sa faute alors que Novak et lui se connais­saient depuis trois ou quatre ans. Le vrai problème était que Novak ne voulait pas s’ar­rêter pour récu­pérer. Qui d’autre veut arrêter de jouer quand il est au top ? C’est diffi­cile. Novak a appris sa leçon et main­te­nant il sait quand il a besoin d’une pause. Maintenant, Novak est le numéro 1 mondial et continue de travailler avec Pepe, il utilise le même régime, la même médi­ta­tion, mais personne n’y prête vrai­ment atten­tion maintenant. »