La suspen­sion du joueur austra­lien, spécia­liste du double, Max Purcell a bien sûr fait réagir le Docteur Jean‐Pierre de Mondenard, spécia­liste renommée sur les sujets liés au dopage dans le sport.

Il fustige notam­ment l’ITIA (l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis) qui s’amuse selon lui à réduire unique­ment les peines plutôt que de rester ferme.

« Avec l’ITIA, agence AD indé­pen­dante du tennis, on est habitué aux sanc­tions mini­ma­listes. Sinner blanchi mais 3 mois par l’AMA, Swiatek, 1 mois et main­te­nant Purcell 18 mois au lieu de 4 ans. Et R. Nadal, jamais inquiété pour ses injec­tions à répé­ti­tion. Sympa l’ITIA ! »

Visiblement écoeuré, le docteur va plus loin cette fois en rappe­lant le trai­te­ment « réservé » à Rafael Nadal. Ses propos vont être compris comme une vraie attaque contre celui qui a soulevé 22 titres en Grand Chelem et notam­ment 14 à Roland‐Garros.