Cela fait bientôt un an que la Fédération Internationale de Tennis a décidé de surveiller de près si l’on peut dire les contrôles notam­ment quand l’ath­lète prend sa douche.

Comme l’ex­plique le profes­seur, cela semblait néces­saire : « Depuis avril 2025, l’International Tennis Integrity Agency durcit ses contrôles. Désormais, si un test suit une douche, l’accompagnateur doit surveiller de visu. Objectif : éviter toute substi­tu­tion d’urine, moment jugé propice aux fraudes »

En fait ce chan­ge­ment est lié à ce qu’il s’est passé dans le cyclisme.

2. Pourquoi ce durcissement?Certains joueurs utilisent des dispo­si­tifs dissi­mulés (poire, tube, sachet, préser­vatif caché ds le vagin ou le rectum) conte­nant de l’urine propre fournie par un tiers (entraî­neur, proche…). Une tech­nique de substi­tu­tion déjà vue dans d’autres sports — Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) February 13, 2026

« La Fédération inter­na­tio­nale mise donc sur une surveillance accrue des douches et des pauses toilettes pendant les matches. L’objectif : limiter les fraudes et révéler d’éventuels cas cachés. Les prochains chiffres diront si la stra­tégie porte ses fruits » explique le profes­seur Mondernard.

C’est dans deux mois que l’on aura un premier bilan de ce durcis­se­ment, ce sera inté­res­sant de constater si les chiffres de contrôles posi­tifs ont été stables.