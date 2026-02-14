AccueilATPDocteur Mondenard, spécialiste des questions de dopage, s'interroge sur l'instauration d'une surveillance...
Docteur Mondenard, spécia­liste des ques­tions de dopage, s’in­ter­roge sur l’ins­tau­ra­tion d’une surveillance accrue des douches et des pauses toilettes pendant les matchs : « Les prochains chiffres diront si la stra­tégie porte ses fruits »

Jean Muller
Jean Muller

-

Cela fait bientôt un an que la Fédération Internationale de Tennis a décidé de surveiller de près si l’on peut dire les contrôles notam­ment quand l’ath­lète prend sa douche. 

Comme l’ex­plique le profes­seur, cela semblait néces­saire : « Depuis avril 2025, l’International Tennis Integrity Agency durcit ses contrôles. Désormais, si un test suit une douche, l’accompagnateur doit surveiller de visu. Objectif : éviter toute substi­tu­tion d’urine, moment jugé propice aux fraudes »

En fait ce chan­ge­ment est lié à ce qu’il s’est passé dans le cyclisme.

« La Fédération inter­na­tio­nale mise donc sur une surveillance accrue des douches et des pauses toilettes pendant les matches. L’objectif : limiter les fraudes et révéler d’éventuels cas cachés. Les prochains chiffres diront si la stra­tégie porte ses fruits » explique le profes­seur Mondernard. 

C’est dans deux mois que l’on aura un premier bilan de ce durcis­se­ment, ce sera inté­res­sant de constater si les chiffres de contrôles posi­tifs ont été stables.

Publié le samedi 14 février 2026 à 12:45

