Cela fait bientôt un an que la Fédération Internationale de Tennis a décidé de surveiller de près si l’on peut dire les contrôles notamment quand l’athlète prend sa douche.
Comme l’explique le professeur, cela semblait nécessaire : « Depuis avril 2025, l’International Tennis Integrity Agency durcit ses contrôles. Désormais, si un test suit une douche, l’accompagnateur doit surveiller de visu. Objectif : éviter toute substitution d’urine, moment jugé propice aux fraudes »
En fait ce changement est lié à ce qu’il s’est passé dans le cyclisme.
2. Pourquoi ce durcissement?Certains joueurs utilisent des dispositifs dissimulés (poire, tube, sachet, préservatif caché ds le vagin ou le rectum) contenant de l’urine propre fournie par un tiers (entraîneur, proche…). Une technique de substitution déjà vue dans d’autres sports— Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) February 13, 2026
« La Fédération internationale mise donc sur une surveillance accrue des douches et des pauses toilettes pendant les matches. L’objectif : limiter les fraudes et révéler d’éventuels cas cachés. Les prochains chiffres diront si la stratégie porte ses fruits » explique le professeur Mondernard.
C’est dans deux mois que l’on aura un premier bilan de ce durcissement, ce sera intéressant de constater si les chiffres de contrôles positifs ont été stables.
Publié le samedi 14 février 2026 à 12:45