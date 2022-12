Récemment inter­viewé par le journal L’Équipe aux côtés de son compa­triote Sergiy Stakhovsky avec qui il s’ap­prête à repartir au front pour défendre l’Ukraine face aux forces russes, Alexandr Dolgopolov, parti­cu­liè­re­ment sûr de lui concer­nant le soutien dont béné­fi­cie­rait Vladimir Poutine auprès de sa popu­la­tion, a décidé de rajouter une grosse couche en mettant la majo­rité des citoyens russes dans le même sac.

« Beaucoup d’or­ga­ni­sa­tions choi­sissent les dollars en restant en retrait, en préten­dant que les Russes n’ont rien à voir avec Poutine et en ne sanc­tion­nant même pas ceux qui soutiennent la guerre. L’histoire jugera leurs actions plus tard. La vérité, c’est que la plupart des Russes soutiennent Poutine et sa guerre. »