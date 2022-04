Présent en Ukraine pour combattre l’armée russe, Alexandr Dolgopolov a déjà pris posi­tion pour l’in­ter­dic­tion aux joueurs russes qui ne prennent pas clai­re­ment posi­tion contre leur gouver­ne­ment de jouer les tour­nois ATP et les Grand Chelem. Ce n’est pas la posi­tion actuelle de l’ATP et de l’ITF qui laissent les joueurs russes s’ali­gner peu importe leur posi­tion­ne­ment sur la guerre. L’Ukrainien a confirmé sa pensée il y a quelques jours sur Twitter : « Le tennis a besoin d’ap­prendre de la FIFA et de plein d’autres sports. Il faut prendre posi­tion sur les actions barbares de la Russie. »

Pour rappel, la FIFA a décidé d’ex­clure la Russie de la Coupe du Monde au Qatar.