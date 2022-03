À l’instar de son compa­triote Sergiy Stakhovsky, Alexandr Dolgopolov, ancien 13e joueur mondial et retraité des courts depuis mai 2021, a décidé de prendre les armes pour défendre l’Ukraine face à l’avancée de l’armée russe. Une déci­sion mûre­ment réflé­chie comme il l’a confié dans une publi­ca­tion sur ses réseaux sociaux.

« À ce moment‐là, j’avais déjà commencé à prati­quer le tir, et j’ai eu la chance qu’un ancien soldat profes­sionnel m’ait entraîné pendant 5–7 jours. Ils étaient vrai­ment heureux de m’aider une fois qu’ils ont entendu mon objectif, un grand merci à nos amis turcs. Je ne suis pas Rambo en une semaine, mais je suis assez à l’aise avec les armes, et je peux toucher la tête 3 fois sur 5, à 25 mètres dans un envi­ron­ne­ment calme et pratique. C’est ma maison, et nous allons la défendre ! Avec tous les gens qui sont restés ! Un grand merci et un grand respect à toutes les personnes célèbres sur le terrain. Beaucoup de respect et je suis fier de l’unité du pays, sous la pres­sion d’un dicta­teur fou. La vérité est derrière nous et c’est notre terre ! Je resterai à Kiev jusqu’à notre victoire et après. »

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022