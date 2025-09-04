S’il y a bien un joueur capable de décrire précisément ce que cela fait d’affronter Rafael Nadal à Roland‐Garros, excepté Roger Federer et Novak Djokovic, c’est bien Dominic Thiem.
Battu quatre fois par l’Espagnol en autant de confrontations sur la terre battue parisienne, dont deux fois en finale (2018 et 2019), l’Autrichien, dans un récent podcast, a une nouvelle fois décrit son calvaire, notamment lorsque le speaker annonce le palmarès du maître des lieux pendant l’échauffement.
Dominic Thiem with priceless words about what it was like playing Rafa #Nadal in the finals of Roland Garros 😂 pic.twitter.com/kFrDckgbpj— Rafanatic22 (@rafanatic22) September 3, 2025
« Si vous êtes l’adversaire de Rafa en finale de Roland‐Garros, ce n’est pas facile, le tournoi ne vous facilite pas la tâche et je pense que tous les fans de tennis le savent. Vous entrez sur le court central pour vous échauffer avant le match, puis le speaker vous présente et dit, oui, quelque chose comme « 90 titres ATP », puis ceci ou cela, et la foule applaudit, puis il commence à présenter Rafa et dit « vainqueur de Roland‐Garros : 2005, 2006, 2007, 2008… ». Le public devient fou, puis il enchaîne avec 2010, 2011, 2012, 2013… Vous avez déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’ai jamais vécues. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 18:40