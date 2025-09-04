S’il y a bien un joueur capable de décrire préci­sé­ment ce que cela fait d’af­fronter Rafael Nadal à Roland‐Garros, excepté Roger Federer et Novak Djokovic, c’est bien Dominic Thiem.

Battu quatre fois par l’Espagnol en autant de confron­ta­tions sur la terre battue pari­sienne, dont deux fois en finale (2018 et 2019), l’Autrichien, dans un récent podcast, a une nouvelle fois décrit son calvaire, notam­ment lorsque le speaker annonce le palmarès du maître des lieux pendant l’échauffement.

Dominic Thiem with price­less words about what it was like playing Rafa #Nadal in the finals of Roland Garros 😂 pic.twitter.com/kFrDckgbpj — Rafanatic22 (@rafanatic22) September 3, 2025

« Si vous êtes l’ad­ver­saire de Rafa en finale de Roland‐Garros, ce n’est pas facile, le tournoi ne vous faci­lite pas la tâche et je pense que tous les fans de tennis le savent. Vous entrez sur le court central pour vous échauffer avant le match, puis le speaker vous présente et dit, oui, quelque chose comme « 90 titres ATP », puis ceci ou cela, et la foule applaudit, puis il commence à présenter Rafa et dit « vain­queur de Roland‐Garros : 2005, 2006, 2007, 2008… ». Le public devient fou, puis il enchaîne avec 2010, 2011, 2012, 2013… Vous avez déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’ai jamais vécues. »