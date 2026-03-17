Il y a quelques temps, Dominic Thiem a évoqué les meilleurs moments de sa carrière et il est forcément revenu sur sa première finale à Roland‐Garros, face à un certain Rafael Nadal.
Et visiblement, il a été un peu traumatisé par la fameuse présentation du speaker, Marc Maury.
Dominic Thiem on facing Rafa Nadal in the Roland Garros final :— SK (@Djoko_UTD) March 16, 2026
« He starts to introduce Rafa… 2005, 2006, 2007, 2008… The crowd is going mad, and you’ve already lost the match. It’s one of the worst things I’ve ever experienced. »
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« Si tu es un adversaire de Rafa en finale de Roland‐Garros, ils ne te facilitent pas les choses. Le tournoi ne te facilite pas les choses et je pense que chaque fan de tennis sait ça. Tu entres sur le court central, tu fais l’échauffement avant le match, ensuite l’annonceur te présente. Et il dit ouais genre 90 titres ATP, puis ceci ou cela et la foule applaudit. Et ensuite il commence à présenter Rafa. Et il dit vainqueur de Roland‐Garros en 2005, 2006 2007 2008. La foule devient folle. Ensuite c’est 2010, 2011, 2012, 2013… j’ai compris. Tu as déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vécues. »
Une réaction compréhensible de la part d’un joueur avec quasiment aucune expérience à cette époque face à une légende vivante de ce sport.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 11:07