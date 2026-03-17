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Dominic Thiem, à propos de Rafael Nadal : « C’est l’une des pires choses que j’ai jamais vécues »

Par
Jean Muller
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TENNIS : Roland Garros 2019 -

Il y a quelques temps, Dominic Thiem a évoqué les meilleurs moments de sa carrière et il est forcé­ment revenu sur sa première finale à Roland‐Garros, face à un certain Rafael Nadal. 

Et visi­ble­ment, il a été un peu trau­ma­tisé par la fameuse présen­ta­tion du speaker, Marc Maury.

« Si tu es un adver­saire de Rafa en finale de Roland‐Garros, ils ne te faci­litent pas les choses. Le tournoi ne te faci­lite pas les choses et je pense que chaque fan de tennis sait ça. Tu entres sur le court central, tu fais l’échauffement avant le match, ensuite l’annonceur te présente. Et il dit ouais genre 90 titres ATP, puis ceci ou cela et la foule applaudit. Et ensuite il commence à présenter Rafa. Et il dit vain­queur de Roland‐Garros en 2005, 2006 2007 2008. La foule devient folle. Ensuite c’est 2010, 2011, 2012, 2013… j’ai compris. Tu as déjà perdu le match. C’est l’une des pires choses que j’aie jamais vécues. »

Une réac­tion compré­hen­sible de la part d’un joueur avec quasi­ment aucune expé­rience à cette époque face à une légende vivante de ce sport. 

Publié le mardi 17 mars 2026 à 11:07

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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