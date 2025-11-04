AccueilATPDominic Thiem : "Après le dernier match de ma carrière, j'ai ressenti...
Récemment de passage sur le podcast, Beyond Business Cast, Dominic Thiem est revenu sur sa fin de carrière préma­turée. L’Autrichien a notam­ment décrit la sensa­tion parti­cu­lière qu’il avait ressenti juste après le dernier match de sa carrière. 

« Toute la pres­sion et la tension constante ont complè­te­ment disparu, c’était une sensa­tion vrai­ment très agréable, mais aussi extrê­me­ment étrange. Parce que toute la routine quoti­dienne est complè­te­ment boule­versée et que toute la struc­ture qui exis­tait aupa­ra­vant dispa­raît. Créer une nouvelle struc­ture et ne pas simple­ment dériver au fil des jours a été un véri­table défi. Ensuite, bien sûr, tous les tracas dispa­raissent. Ce senti­ment indes­crip­tible après une victoire, après chaque match gagné. Ces heures d’eu­phorie totale où l’on se sent tout simple­ment incroyable, où rien ne peut nous ébranler, et où l’on devient fou [est passé]. »

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 15:06

