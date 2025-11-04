Récemment de passage sur le podcast, Beyond Business Cast, Dominic Thiem est revenu sur sa fin de carrière prématurée. L’Autrichien a notamment décrit la sensation particulière qu’il avait ressenti juste après le dernier match de sa carrière.
« Toute la pression et la tension constante ont complètement disparu, c’était une sensation vraiment très agréable, mais aussi extrêmement étrange. Parce que toute la routine quotidienne est complètement bouleversée et que toute la structure qui existait auparavant disparaît. Créer une nouvelle structure et ne pas simplement dériver au fil des jours a été un véritable défi. Ensuite, bien sûr, tous les tracas disparaissent. Ce sentiment indescriptible après une victoire, après chaque match gagné. Ces heures d’euphorie totale où l’on se sent tout simplement incroyable, où rien ne peut nous ébranler, et où l’on devient fou [est passé]. »
