De passage cette semaine par la case Challenger, à Mauthausen, chez lui, en Autriche, suite à sa belle pres­ta­tion face à Stefanos Tsitsipas à Madrid malgré une défaite en trois sets, Dominic Thiem, lors d’une inter­view avec nos confrères de Tennis Majors, a révélé avoir consi­dé­ra­ble­ment augmenté l’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment ces dernières semaines.

« Je me sens bien, beau­coup mieux qu’au début de la saison. Au cours du dernier mois, j’ai fait preuve d’une grande inten­sité à l’en­traî­ne­ment, passant cinq heures ou plus par jour sur le court. Les matchs des derniers tour­nois ont égale­ment renforcé ma confiance. Maintenant, il est impor­tant de main­tenir ce niveau de travail et de conti­nuer à s’amé­liorer chaque jour. Je veux revenir au sommet, et même si ce ne sera pas facile, je donnerai tout ce que j’ai. »