Alors que Carlos Alcaraz a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne (du 26 octobre au 1er novembre) en utili­sant une invi­ta­tion sur le tournoi autri­chien, le local Dominic Thiem a été invité à s’ex­primer sur la venue du prodige espagnol.

Et le vain­queur de l’US Open 2020 n’a pas tari d’éloges à son sujet.

“probably the most enter­tai­ning player to watch in the entire history of tennis. i don’t think there are many who can match him. what he does is just incre­dible, the show he puts on is amazing. and i think everyone who’s lucky enough to have tickets this week has so much to look forward to” — dominic thiem on carlos 🥹❤️ — f #7inMelbourne (@fvaeey) October 17, 2026

« C’est proba­ble­ment le joueur le plus diver­tis­sant à regarder de toute l’histoire du tennis. Je ne pense pas qu’il y en ait beau­coup qui puissent lui arriver à la cheville. Ce qu’il fait est tout simple­ment incroyable, le spec­tacle qu’il offre est épous­tou­flant. Et je pense que tous ceux qui ont la chance d’avoir des billets cette semaine ont de quoi se réjouir. »