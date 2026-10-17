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Dominic Thiem : « C’est le joueur le plus diver­tis­sant à regarder de toute l’histoire du tennis »

Par
Thomas S
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Alors que Carlos Alcaraz a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne (du 26 octobre au 1er novembre) en utili­sant une invi­ta­tion sur le tournoi autri­chien, le local Dominic Thiem a été invité à s’ex­primer sur la venue du prodige espagnol.

Et le vain­queur de l’US Open 2020 n’a pas tari d’éloges à son sujet. 

« C’est proba­ble­ment le joueur le plus diver­tis­sant à regarder de toute l’histoire du tennis. Je ne pense pas qu’il y en ait beau­coup qui puissent lui arriver à la cheville. Ce qu’il fait est tout simple­ment incroyable, le spec­tacle qu’il offre est épous­tou­flant. Et je pense que tous ceux qui ont la chance d’avoir des billets cette semaine ont de quoi se réjouir. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 15:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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