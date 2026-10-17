Alors que Carlos Alcaraz a décidé de participer à l’ATP 500 de Vienne (du 26 octobre au 1er novembre) en utilisant une invitation sur le tournoi autrichien, le local Dominic Thiem a été invité à s’exprimer sur la venue du prodige espagnol.
Et le vainqueur de l’US Open 2020 n’a pas tari d’éloges à son sujet.
“probably the most entertaining player to watch in the entire history of tennis. i don’t think there are many who can match him. what he does is just incredible, the show he puts on is amazing. and i think everyone who’s lucky enough to have tickets this week has so much to look forward to” — dominic thiem on carlos 🥹❤️— f #7inMelbourne (@fvaeey) October 17, 2026
« C’est probablement le joueur le plus divertissant à regarder de toute l’histoire du tennis. Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup qui puissent lui arriver à la cheville. Ce qu’il fait est tout simplement incroyable, le spectacle qu’il offre est époustouflant. Et je pense que tous ceux qui ont la chance d’avoir des billets cette semaine ont de quoi se réjouir. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 15:35