L’Autrichien Dominic Thiem est apparu devant les médias à Berlin pour évoquer ses sensations à moins d’un mois du redémarrage du circuit. Le numéro trois mondial actuel reconnaît que cette pause n’a pas nui à son niveau de jeu : « Cette pause ne m’a pas fait de mal, car c’est une situation qui ne dépend pas de moi. En outre, la santé des gens est beaucoup plus importante que le sport ou le tennis. Enfin, je pense qu’il y a des joueurs de tennis pour lesquels cette rupture a été plus néfaste », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Kurier.

L’Autrichien a également évoqué la sécurité dans le tournoi d’exhibition de Berlin : « Je me sens très en sécurité. La semaine dernière à Kitzbühel, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour être en sécurité et éviter le risque de contagion. L’Adria Tour était bien sûr une erreur que nous avons tous reconnue et dont nous avons tiré des leçons pour les futurs tournois. »