Alors qu’il prendra défi­ni­ti­ve­ment sa retraite à l’oc­ca­sion du tournoi de Vienne, chez lui, en Autriche (du 21 au 27 octobre), Dominic Thiem a été inter­rogé par le site de l’ATP en marge de l’ATP 250 de Majorque sur lequel il s’est incliné dès le premier tour face à Gaël Monfils.

Et après avoir évoqué un certain soula­ge­ment suite à l’an­nonce concer­nant la fin de sa carrière, l’Autrichien est égale­ment revenu sur son admi­ra­tion pour Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro, deux joueurs qui ont aussi connu de nombreux problèmes physiques.

« Par chance, j’ai eu ma première grosse bles­sure il y a trois ans. Avant, j’avais eu de la chance avec mon corps. Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro avaient déjà souf­fert de bles­sures lors­qu’ils étaient très jeunes, alors c’est très inspi­rant de voir comment ils sont revenus si souvent. Ils ont été une grande source d’ins­pi­ra­tion et j’ai essayé de donner le meilleur de moi‐même. »