Facile tombeur de Joao Sousa, ce lundi au premier tour de l’ATP 250 de Gijon, Dominic Thiem, qui estime avoir réalisé le meilleur match depuis son retour sur les courts en mars dernier, a dévoilé lors de sa confé­rence de presse d’après match son grand objectif d’ici la fin de saison, lui qui est actuel­le­ment classé à la 165e place mondiale.

« J’ai un grand objectif en tête : terminer l’année dans le top 100. Ce serait formi­dable de pouvoir y parvenir. Je suis entiè­re­ment concentré sur un niveau mental à chaque match, dans ce tournoi, mais j’ai quand même J’ai besoin de beau­coup de points pour pouvoir atteindre cet objectif. J’ai besoin de victoires et de bons matchs pour l’at­teindre, donc je travaille très dur et je suis tota­le­ment concentré. Je suis content de la façon dont j’ai commencé le tournoi et j’es­père pouvoir conti­nuer comme ça. »