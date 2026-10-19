Dominic Thiem, vainqueur de l’US Open en 2020, avait tout donné cette saison‐là pour enfin décrocher son premier titre du Grand Chelem. Des efforts considérables qui ont marqué sa carrière, avant que des problèmes physiques ne viennent précipiter sa retraite quelques années plus tard.
Toujours très proche du monde du tennis, l’Autrichien n’hésite pas à donner son avis sur le circuit actuel. Cette fois, il a tenu à rendre un magnifique hommage à celui qu’il considère comme le joueur le plus spectaculaire de tous les temps, comme le rapportent nos confrères de Tennis365.
De quoi faire rougir les membres du légendaire Big Three, composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, puisque Thiem fait bel et bien référence à Carlos Alcaraz.
« Alcaraz est probablement le joueur le plus spectaculaire à regarder de toute l’histoire du tennis. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de joueurs capables de rivaliser avec lui dans ce domaine. »
Une déclaration particulièrement élogieuse de la part d’un joueur qui a eu l’occasion d’affronter les plus grandes légendes de ce sport.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 08:48