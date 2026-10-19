Dominic Thiem, vain­queur de l’US Open en 2020, avait tout donné cette saison‐là pour enfin décro­cher son premier titre du Grand Chelem. Des efforts consi­dé­rables qui ont marqué sa carrière, avant que des problèmes physiques ne viennent préci­piter sa retraite quelques années plus tard.

Toujours très proche du monde du tennis, l’Autrichien n’hé­site pas à donner son avis sur le circuit actuel. Cette fois, il a tenu à rendre un magni­fique hommage à celui qu’il consi­dère comme le joueur le plus spec­ta­cu­laire de tous les temps, comme le rapportent nos confrères de Tennis365.

De quoi faire rougir les membres du légen­daire Big Three, composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, puisque Thiem fait bel et bien réfé­rence à Carlos Alcaraz.

🙌 Dominic Thiem is a huge Carlos Alcaraz fan.#CarlosAlcaraz pic.twitter.com/wvMMNdD5Pm — Tennis365 (@tennis365com) October 18, 2026

« Alcaraz est proba­ble­ment le joueur le plus spec­ta­cu­laire à regarder de toute l’his­toire du tennis. Je ne pense pas qu’il y ait beau­coup de joueurs capables de riva­liser avec lui dans ce domaine. »

Une décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment élogieuse de la part d’un joueur qui a eu l’oc­ca­sion d’af­fronter les plus grandes légendes de ce sport.