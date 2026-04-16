Récemment de passage sur le podcast BTA, Dominic Thiem a évoqué pendant près de deux heures sa carrière ou encore l’ac­tua­lité du tennis.

Forcément inter­rogé sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Autrichien s’est souvenu de ses quelques entraî­ne­ments avec les deux cham­pions quand ils n’étaient encore que juniors.

Et visi­ble­ment, le talent de l’Espagnol était beau­coup plus évident que celui de l’Italien.

« Je m’en­traî­nais avec Carlos à Rio quand il avait 16 ans, et il était tout à fait évident que ce garçon allait devenir excep­tionnel, car il avait tout simple­ment ce petit quelque chose en plus. Il jouait à une vitesse incroyable, avec des balles incroya­ble­ment puis­santes. J’étais alors au sommet de ma forme et j’avais du mal à gérer ses balles, donc c’était tout à fait évident ; avec Jannik, ce n’était pas le cas. Nous, les joueurs, on est toujours à l’affût des jeunes talents qui montent. Je crois que Jannik était toujours à Monte‐Carlo pour s’entraîner avec les autres, car son académie était toute proche. On en parlait tout le temps et je crois que je me suis entraîné avec lui aussi quand il avait 16 ou 17 ans ; évidem­ment, il jouait très bien, il était très solide, mais on ne pouvait pas faire de prédic­tion. On savait que ce gars allait avoir une très belle carrière, mais je ne savais pas s’il allait se classer dans le top 20, le top 10, ou s’il allait finir comme il est aujourd’hui, une légende du tennis en lice pour chaque titre du Grand Chelem, je n’en étais pas sûr. C’est donc super intéressant. »