Battu lors de six de ses sept premiers matchs de la saison, Dominic Thiem est toujours à la recherche de son meilleur niveau huit mois après son grand retour suite à une grave bles­sure au poignet.

Si certains restent opti­mistes quant à ses chances de revenir parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, d’autres comme le commen­ta­teur, Geoffrey Chizever, estiment que c’est trop tard pour l’Autrichien à cause notam­ment du niveau parti­cu­liè­re­ment élevé du circuit masculin.

« C’est telle­ment brutal à regarder. Je me sens si mal et je pense qu’au lieu d’être négatif envers Thiem, je pense que la lutte de Thiem en dit long sur la bruta­lité du tennis. Je suis d’ac­cord que Thiem ne reviendra jamais dans le top 10 du clas­se­ment ATP. Je l’ai regardé en Coupe Davis et c’était du tennis en salle. Ce n’est donc pas là qu’il veut être. Quand il a perdu contre Borna Coric, c’est une belle défaite. Il a perdu contre Borna Gojo. Sur le papier, ce n’est pas une grande perte. Mais, quand je l’ai regardé, j’ai compris pour­quoi il avait perdu. Je pense que c’est dû au fait que le tennis est un sport incroya­ble­ment diffi­cile. C’est tout simple­ment fou. On dit toujours cela à propos des travailleurs les plus acharnés de ce sport, la forme physique est là, la volonté est là, mais si vous prenez un peu de temps de repos, vous perdez cette fougue dans votre poignet. Puis, tout d’un coup, tout le monde en dessous de vous s’amé­liore. C’est dire à quel point les marges sont subtiles. »