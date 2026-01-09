AccueilATPDominic Thiem, pas très optimiste : "Il est possible que pendant quelques...
Dominic Thiem, pas très opti­miste : « Il est possible que pendant quelques années, voire pendant de longues années, il n’y ait aucun cham­pion du Grand Chelem avec un revers à une main »

Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Florida Tennis, Dominic Thiem a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir un joueur remporter un tournoi du Grand Chelem avec un revers à une main.

Pour rappel, l’Autrichien reste à ce jour le dernier vain­queur d’un tournoi majeur avec cette prise (US Open 2020). 

« Certains joueurs en sont peut‐être capables, mais cela ne sera certai­ne­ment pas facile. Il se peut, par exemple, que Musetti en remporte un l’année prochaine, mais ce n’est pas comme Sinner ou Alcaraz, dont on peut être sûr qu’ils en rempor­te­ront un. Il est égale­ment possible que pendant quelques années, voire pendant de longues années, il n’y ait aucun cham­pion du Grand Chelem avec un revers à une main. Nous verrons bien. Je suis curieux, mais bien sûr, j’ai bon espoir de ne pas être le dernier pendant trop longtemps. »

