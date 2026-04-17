Un an et demi après l’arrêt défi­nitif de sa carrière, Dominic Thiem est récem­ment revenu sur le dérou­le­ment de celle‐ci lors de son passage sur le podcast, BTA.

Et après avoir notam­ment évoqué ses entraî­ne­ments avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner quand ces deux‐là étaient encore juniors, l’Autrichien est cette fois revenu sur son fameux sacre à l’US Open, en 2020.

Et comme il le rappelle, il aurait eu beau­coup de mal à supporter une défaite face à Alexander Zverev ce jour‐là.

« Même si c’est dur de perdre contre Nadal en finale de Roland‐Garros et Djokovic en finale de l’Open d’Australie, tu l’ac­ceptes parce que Rafa a gagné 14 fois Roland‐Garros et Novak 10 fois l’Open d’Australie. Mais perdre en finale de l’US Open m’au­rait complè­te­ment détruit parce que je ne suis pas comme le Big 3 ou comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui peuvent perdre une finale de Grand Chelem quand ils veulent et ensuite en jouer une autre comme si de rien n’était. Pour moi, chaque finale était telle­ment spéciale et c’était peut‐être ma dernière chance d’en remporter une. Il y avait donc un enjeu énorme. »