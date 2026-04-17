Un an et demi après l’arrêt définitif de sa carrière, Dominic Thiem est récemment revenu sur le déroulement de celle‐ci lors de son passage sur le podcast, BTA.
Et après avoir notamment évoqué ses entraînements avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner quand ces deux‐là étaient encore juniors, l’Autrichien est cette fois revenu sur son fameux sacre à l’US Open, en 2020.
Et comme il le rappelle, il aurait eu beaucoup de mal à supporter une défaite face à Alexander Zverev ce jour‐là.
« Même si c’est dur de perdre contre Nadal en finale de Roland‐Garros et Djokovic en finale de l’Open d’Australie, tu l’acceptes parce que Rafa a gagné 14 fois Roland‐Garros et Novak 10 fois l’Open d’Australie. Mais perdre en finale de l’US Open m’aurait complètement détruit parce que je ne suis pas comme le Big 3 ou comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui peuvent perdre une finale de Grand Chelem quand ils veulent et ensuite en jouer une autre comme si de rien n’était. Pour moi, chaque finale était tellement spéciale et c’était peut‐être ma dernière chance d’en remporter une. Il y avait donc un enjeu énorme. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 15:15