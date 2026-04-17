Accueil ATP

Dominic Thiem : « Perdre en finale de l’US Open m’au­rait complè­te­ment détruit. Je ne suis pas comme Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz ou Sinner qui peuvent perdre une finale de Grand Chelem et ensuite en jouer une autre comme si de rien n’était »

Par
Thomas S
-
898
September 13, 2020 - 2020 US Open Men's Singles Finalist Alexander Zverev and Men's Singles Champion Dominic Thiem. (Photo by Pete Staples/USTA)

Un an et demi après l’arrêt défi­nitif de sa carrière, Dominic Thiem est récem­ment revenu sur le dérou­le­ment de celle‐ci lors de son passage sur le podcast, BTA.

Et après avoir notam­ment évoqué ses entraî­ne­ments avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner quand ces deux‐là étaient encore juniors, l’Autrichien est cette fois revenu sur son fameux sacre à l’US Open, en 2020.

Et comme il le rappelle, il aurait eu beau­coup de mal à supporter une défaite face à Alexander Zverev ce jour‐là. 

« Même si c’est dur de perdre contre Nadal en finale de Roland‐Garros et Djokovic en finale de l’Open d’Australie, tu l’ac­ceptes parce que Rafa a gagné 14 fois Roland‐Garros et Novak 10 fois l’Open d’Australie. Mais perdre en finale de l’US Open m’au­rait complè­te­ment détruit parce que je ne suis pas comme le Big 3 ou comme Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui peuvent perdre une finale de Grand Chelem quand ils veulent et ensuite en jouer une autre comme si de rien n’était. Pour moi, chaque finale était telle­ment spéciale et c’était peut‐être ma dernière chance d’en remporter une. Il y avait donc un enjeu énorme. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥