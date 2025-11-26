AccueilATPDominic Thiem peut remercier sa grand-mère : "Elle a vendu son appartement...
Dominic Thiem peut remer­cier sa grand‐mère : « Elle a vendu son appar­te­ment pour que je puisse conti­nuer à m’entraîner »

Jean Muller
Par Jean Muller

Retraité des courts, Dominic Thiem est un bon client pour réaliser un podcast, c’est ce qu’il s’est passé récem­ment et certains de ses propos ont été repris par nos confrères d’Ubitennis.

Il a notam­ment évoqué son enfance tourné essen­tiel­le­ment sur le tennis et aussi sur les diffé­rents soutiens qu’il a reçus de ses proches et notam­ment un en particulier.

« Ma grand‐mère a vendu son appar­te­ment, ce qui repré­sen­tait évidem­ment une somme consi­dé­rable à investir dans ma carrière. Heureusement j’ai envie de dire que cet inves­tis­se­ment a porté ses fruits. Même si j’avais proba­ble­ment 14 ou 15 ans et que j’avais beau­coup d’autres choses en tête, que je rendais pas compte de ce qu’il se passait, c’est après quand on prend conscience de ce genre de chose que l’on se met logi­que­ment une pres­sion énorme »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 09:24

