Retraité des courts, Dominic Thiem est un bon client pour réaliser un podcast, c’est ce qu’il s’est passé récemment et certains de ses propos ont été repris par nos confrères d’Ubitennis.
Il a notamment évoqué son enfance tourné essentiellement sur le tennis et aussi sur les différents soutiens qu’il a reçus de ses proches et notamment un en particulier.
« Ma grand‐mère a vendu son appartement, ce qui représentait évidemment une somme considérable à investir dans ma carrière. Heureusement j’ai envie de dire que cet investissement a porté ses fruits. Même si j’avais probablement 14 ou 15 ans et que j’avais beaucoup d’autres choses en tête, que je rendais pas compte de ce qu’il se passait, c’est après quand on prend conscience de ce genre de chose que l’on se met logiquement une pression énorme »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 09:24