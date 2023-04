Après un début de saison très inquié­tant, Dominic Thiem semble avoir repris un peu du poil de la bête ces dernières semaines (5 victoires pour 3 défaites sur les trois derniers tour­nois). S’il est encore loin de son meilleur niveau, l’Autrichien se veut opti­miste d’au­tant qu’il a récem­ment fait appel à un prépa­ra­teur mental comme il l’ex­plique dans une inter­view à Tennisnet.

« Mon prépa­ra­teur mental m’aide à séparer le tennis de la vie privée et à ne pas les asso­cier complè­te­ment. C’est la grosse partie du travail. Cela m’a beau­coup aidé et c’est égale­ment impor­tant pour le bien‐être général. Ces derniers temps, j’ai certai­ne­ment eu quelques doutes quant à ma capa­cité à jouer aussi bien et avec autant de succès qu’a­vant. Mais en tout cas, je vois à nouveau les choses de manière beau­coup plus posi­tive », a déclaré l’ac­tuel 93e mondial qui affron­tera ce jeudi le Britannique Kyle Edmund pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Madrid.