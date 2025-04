Après avoir expliqué que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz étaient au moins aussi diffi­ciles à battre aujourd’hui que Novak Djokovic ou Roger Federer à leur grande époque, Dominic Thiem, inter­rogé par nos confrères alle­mands de Tennis Magazin, a eu une réflexion inté­res­sante sur la durée réelle d’une carrière.

« Sur le papier, il est écrit que j’ai eu une carrière de 2011 à 2024, mais ce n’est pas vrai. La carrière commence à onze ou douze ans. Ensuite, vous commencez à aligner toute votre vie autour du sport. Avant même de commencer à être profes­sionnel, huit ou neuf ans se sont déjà écoulés, ce qui est très épui­sant. Il faut y mettre toute son énergie chaque jour, s’en­traîner pendant des heures. Pour moi, cela fait autant partie de votre carrière que les années où vous êtes célèbre et jouez sur le grand circuit. C’est pour­quoi, à 31 ans, j’ai proba­ble­ment eu 20 ans de carrière et j’ai accompli plus que ce à quoi je m’at­ten­dais. Donc pour moi c’est une histoire très complète. »