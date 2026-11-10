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Dominic Thiem, sur sa défaite contre Rafael Nadal en finale de Roland‐Garros 2019 : « Il faut accepter que de l’autre côté du filet se trouve un adver­saire qui évolue tout simple­ment dans une autre catégorie »

Par
Thomas S
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TENNIS : Roland Garros 2019 -

Retraité depuis 2024, Dominic Thiem n’hé­site pas à revenir régu­liè­re­ment sur les moments forts de sa carrière dans diffé­rents médias. Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Talking Tennis, l’Autrichien a évoqué avec une certaine décep­tion t sa deuxième finale perdue contre Rafael Nadal à Roland‐Garros, en 2019. 

« En 2019, je suis entré sur le court en finale pour battre Rafa, pour remporter Roland‐Garros. Je jouais aussi très bien. J’étais en pleine forme, après avoir battu Novak Djokovic en demi‐finale. Mais bon, parfois, il faut simple­ment accepter que de l’autre côté du filet se trouve un adver­saire qui évolue tout simple­ment dans une autre caté­gorie. Et ce jour‐là, Rafa était incroyable. Ça a été très doulou­reux. Mais aussi, avec le recul, je suis vrai­ment fier et heureux d’avoir affronté ce joueur de l’autre côté du filet, qui jouait à un niveau incroyable sur terre battue. Donc oui, c’était une superbe finale et un excellent souvenir. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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