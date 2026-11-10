Retraité depuis 2024, Dominic Thiem n’hé­site pas à revenir régu­liè­re­ment sur les moments forts de sa carrière dans diffé­rents médias. Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Talking Tennis, l’Autrichien a évoqué avec une certaine décep­tion t sa deuxième finale perdue contre Rafael Nadal à Roland‐Garros, en 2019.

« En 2019, je suis entré sur le court en finale pour battre Rafa, pour remporter Roland‐Garros. Je jouais aussi très bien. J’étais en pleine forme, après avoir battu Novak Djokovic en demi‐finale. Mais bon, parfois, il faut simple­ment accepter que de l’autre côté du filet se trouve un adver­saire qui évolue tout simple­ment dans une autre caté­gorie. Et ce jour‐là, Rafa était incroyable. Ça a été très doulou­reux. Mais aussi, avec le recul, je suis vrai­ment fier et heureux d’avoir affronté ce joueur de l’autre côté du filet, qui jouait à un niveau incroyable sur terre battue. Donc oui, c’était une superbe finale et un excellent souvenir. »