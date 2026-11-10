Retraité depuis 2024, Dominic Thiem n’hésite pas à revenir régulièrement sur les moments forts de sa carrière dans différents médias. Récemment de passage sur la chaîne Youtube, Talking Tennis, l’Autrichien a évoqué avec une certaine déception t sa deuxième finale perdue contre Rafael Nadal à Roland‐Garros, en 2019.
« En 2019, je suis entré sur le court en finale pour battre Rafa, pour remporter Roland‐Garros. Je jouais aussi très bien. J’étais en pleine forme, après avoir battu Novak Djokovic en demi‐finale. Mais bon, parfois, il faut simplement accepter que de l’autre côté du filet se trouve un adversaire qui évolue tout simplement dans une autre catégorie. Et ce jour‐là, Rafa était incroyable. Ça a été très douloureux. Mais aussi, avec le recul, je suis vraiment fier et heureux d’avoir affronté ce joueur de l’autre côté du filet, qui jouait à un niveau incroyable sur terre battue. Donc oui, c’était une superbe finale et un excellent souvenir. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 16:16