Presque de retour au sein du top 100 mondial (102e) après une saison 2022 marquée par son retour de bles­sure au poignet et par sa montée en puis­sance au fil des semaines, Dominic Thiem, qui a l’in­ten­tion de réaliser une grosse année 2023, est revenu pour Tennis Channel sur un moment fort de sa carrière de joueur de tennis : la première fois qu’il a côtoyé le Big 4 dans les vestiaires d’un tournoi.

« En fait, cela devait être la première fois que je me retrou­vais dans le même vestiaire que Rafa, Roger, Novak et Andy. Et vous savez, vous voyez ces gars quand vous n’avez que 10 ans à la télé­vi­sion et ensuite vous vous retrouvés à côté d’eux dans le vestiaire et vous ne savez pas quoi dire, vous êtes comme, ‘Oh ! Qui sont ces gens ?’, je veux dire que je ne savais même pas que ces gars étaient réels. C’était assez embar­ras­sant, pas pour eux, mais pour moi. »