Qualifié pour la première fois de sa carrière pour le Masters de la nouvelle géné­ra­tion qui a lieu cette semaine à Milan, le jeune suisse Dominic Stricker, 20 ans et 111e joueur mondial, a fait une décla­ra­tion plutôt osée concer­nant ses objec­tifs à court terme. En effet, le compa­triote de Roger Federer veut tout simple­ment battre Rafael Nadal sur sa surface favo­rite. Rien que ça.

« Je suis en bonne forme. J’ai bien joué lors des derniers tour­nois et je me sens bien. Mais tout le monde ici a eu une grande saison. Je suis avant tout heureux d’être ici et j’es­père pouvoir utiliser mes points forts », a déclaré dans un premier temps Stricker avant de dévoiler son grand objectif pour la saison prochaine. « Je dirais que le prochain joueur à battre sur ma liste est Rafa [Nadal] sur terre battue. C’est diffi­cile, mais je pense que c’est quelque chose que tout le monde aime­rait faire. »