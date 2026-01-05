Ancien entraîneur de Victoria Azarenka et désormais aux côtés de Gaël Monfils depuis l’été dernier, Dorian Descloix était de passage sur le podcast de nos confrères d’Univers Tennis.
Alors qu’il s’exprimait sur les spécificités de la formation française, Descloix a pris l’exemple de l’Américain Jack Sock, ex‐8e mondial et vainqueur de Paris‐Bercy, pour expliquer comment des principes pouvaient freiner la progression de certains joueurs à la technique particulière.
🥶 « S’il avait malheureusement été français, il n’aurait JAMAIS eu la même carrière. En France, on veut trop avoir la technique parfaite. »— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 4, 2026
Le constat de Dorian Descloix, ancien coach de Victoria Azarenka et actuel entraîneur de Gaël Monfils, sur la formation française. 🇫🇷 pic.twitter.com/cHus1Odarg
« Si Jack Sock, qui a gagné un Masters 1000, avait joué en France, il n’aurait jamais eu la même carrière. S’il avait été malheureusement français, je dis malheureusement parce qu’en France on veut trop avoir la technique parfaite. Quand j’étais en pôle France, il faut avoir le beau revers à une main, la prise de balle tôt, je faisais ça mais je faisais 1,50m et je n’ai pas gagné un match pendant un an. Jack Sock, qui avait un coup droit très particulier, on lui aurait changé directement sa technique alors que ça reste son meilleur coup et qu’il a eu une carrière extraordinaire, il a été Top 10. Alors qu’il a un défaut technique, parce que c’est quand même un défaut, ce n’est pas pur techniquement mais physiquement monstrueux et mentalement, pour lui c’était un coup incroyable. Il a réussi à gagner des gros tournois. »
