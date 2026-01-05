Ancien entraî­neur de Victoria Azarenka et désor­mais aux côtés de Gaël Monfils depuis l’été dernier, Dorian Descloix était de passage sur le podcast de nos confrères d’Univers Tennis.

Alors qu’il s’ex­pri­mait sur les spéci­fi­cités de la forma­tion fran­çaise, Descloix a pris l’exemple de l’Américain Jack Sock, ex‐8e mondial et vain­queur de Paris‐Bercy, pour expli­quer comment des prin­cipes pouvaient freiner la progres­sion de certains joueurs à la tech­nique particulière.

🥶 « S’il avait malheu­reu­se­ment été fran­çais, il n’aurait JAMAIS eu la même carrière. En France, on veut trop avoir la tech­nique parfaite. »



« Si Jack Sock, qui a gagné un Masters 1000, avait joué en France, il n’au­rait jamais eu la même carrière. S’il avait été malheu­reu­se­ment fran­çais, je dis malheu­reu­se­ment parce qu’en France on veut trop avoir la tech­nique parfaite. Quand j’étais en pôle France, il faut avoir le beau revers à une main, la prise de balle tôt, je faisais ça mais je faisais 1,50m et je n’ai pas gagné un match pendant un an. Jack Sock, qui avait un coup droit très parti­cu­lier, on lui aurait changé direc­te­ment sa tech­nique alors que ça reste son meilleur coup et qu’il a eu une carrière extra­or­di­naire, il a été Top 10. Alors qu’il a un défaut tech­nique, parce que c’est quand même un défaut, ce n’est pas pur tech­ni­que­ment mais physi­que­ment mons­trueux et menta­le­ment, pour lui c’était un coup incroyable. Il a réussi à gagner des gros tournois. »