De passage dans le podcast d’Univers Tennis, Dorian Descloix est revenu sur ses premiers pas dans le coaching. Même s’il n’occupait pas cette fonction officiellement en 2013, celui qui entraîne Gaël Monfils pour sa dernière saison explique les dessous de son passage dans la box de « Lamonf » au Masters 1000 de Shanghai.
Lors de ce match, le Français avait pris le meilleur sur Roger Federer, en huitième de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–7, 6–3).
« J’essaie de pas me mettre en travers, même s’il n’y avait pas son coach actuel sur ce tournoi‐là, il me dit : « écoute Do, t’es à un très bon niveau de tennis, tu comprends le tennis. Si tu as des choses à me dire, n’hésite pas ». Là vient le moment où il gagne, il mène 5–4 (5−3 NDLR) au troisième sets, sur Roger, il sert pour le match. Il vient de mon côté, me regarde et il me dit : « donne moi les zones au service. Je sers où ? » Je lui dis bêtement : « écoute, relâche‐toi, que revers. Forte première, revers, tu ne te poses pas de questions ». Et les deux premiers points, il fait deux grosses premières, Roger rate en retour. Déjà si il lui met deux retours monstrueux gagnants, ma carrière de coaching aurait duré 23 secondes, c’est bien. Le voir gagner sur Roger c’est incroyable aussi, et d’avoir contribué à 0,1% de sa victoire ».
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 18:48