Dorian Descloix, entraî­neur de Monfils sur sa première expé­rience : « Gaël mène 5–4 au troi­sième sets contre Federer, il sert pour le match. Il vient de mon côté, me regarde et il me dit : « donne moi les zones au service. Je sers où ? »

Jean Muller
Par Jean Muller

De passage dans le podcast d’Univers Tennis, Dorian Descloix est revenu sur ses premiers pas dans le coaching. Même s’il n’oc­cu­pait pas cette fonc­tion offi­ciel­le­ment en 2013, celui qui entraîne Gaël Monfils pour sa dernière saison explique les dessous de son passage dans la box de « Lamonf » au Masters 1000 de Shanghai.

Lors de ce match, le Français avait pris le meilleur sur Roger Federer, en huitième de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–7, 6–3).

« J’essaie de pas me mettre en travers, même s’il n’y avait pas son coach actuel sur ce tournoi‐là, il me dit : « écoute Do, t’es à un très bon niveau de tennis, tu comprends le tennis. Si tu as des choses à me dire, n’hé­site pas ». Là vient le moment où il gagne, il mène 5–4 (5−3 NDLR) au troi­sième sets, sur Roger, il sert pour le match. Il vient de mon côté, me regarde et il me dit : « donne moi les zones au service. Je sers où ? » Je lui dis bête­ment : « écoute, relâche‐toi, que revers. Forte première, revers, tu ne te poses pas de ques­tions ». Et les deux premiers points, il fait deux grosses premières, Roger rate en retour. Déjà si il lui met deux retours mons­trueux gagnants, ma carrière de coaching aurait duré 23 secondes, c’est bien. Le voir gagner sur Roger c’est incroyable aussi, et d’avoir contribué à 0,1% de sa victoire ».

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 18:48

