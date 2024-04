L’ancien joueur puis entrai­neur espa­gnol a répondu à une très belle inter­view pour le média Mundodeportivo. Avec son parcours de fou au cours duquel il a entraîné Pete Sampras, Jim Courier, Michael Chang ou encore Roger Federer, José Higueras nous propose une lecture assez émou­vante du circuit.

Questionné sur l’idée de faire le fameux choix entre les membres du Big 3, José a sorti la carte magique.

« Si vous regardez les choses d’une manière puriste comme moi, il est diffi­cile de sortir Federer de là. Non seule­ment il jouait au tennis du filet jusqu’au fond, au milieu, mais il le faisait avec une grande élégance. Mais comment vais‐je laisser Rafa deuxième ? Si vous voyez son évolu­tion, au fil du temps, il est devenu un meilleur joueur chaque année. Je ne sais pas si les gens le savent, mais c’est l’un des meilleurs pilotes du circuit. Cela dépend un peu de la façon dont vous le regardez. Comment allez‐vous faire sortir Djokovic aussi ? Le même que Rafa. Si vous me demandez qu’il faut payer ma place, je reste­rais avec Roger et Rafa. D’où je viens, je valo­rise plus la partie humaine que la partie tennis­tique. S’il me voit, Rafa vient direc­te­ment et me fait un câlin, en Chine, ici ou ailleurs »