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Dr Mondenard pas tendre avec le docteur de Zverev : « Le cock­tail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anes­thé­siques, AINS… son docteur mélange des trai­te­ments injec­tables contro­versés mais licites »

Par
Laurent Trupiano
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Dernièrement Sascha Zverev a avait expliqué avoir subi un certain nombre d’in­jec­tions, plus d’une soixante pour soigner son dos. Cette infor­ma­tion a mis la puce à l’oreille du Docteur Mondenard qui a souligné le passé contro­versé du médecin ayant donc fait ces piqures au joueur allemand.

« Le cock­tail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anes­thé­siques, AINS… Müller‑Wohlfahrt mélange des trai­te­ments injec­tables contro­versés mais licites. Il a soigné le Bayern, l’équipe d’Allemagne et Usain Bolt même après sa carrière »

Publié le lundi 22 juin 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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