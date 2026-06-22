Dernièrement, Sascha Zverev a expliqué avoir subi un certain nombre d’in­jec­tions, plus d’une soixante pour soigner son dos. Cette infor­ma­tion a mis la puce à l’oreille du Docteur Mondenard, qui a souligné le passé contro­versé du médecin ayant pratiqué ces piqures au joueur allemand.

4. Le cock­tail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anes­thé­siques, AINS… Müller‑Wohlfahrt mélange des trai­te­ments injec­tables contro­versés mais licites. Il a soigné le Bayern, l’équipe d’Allemagne et Usain Bolt même après sa carrière. — Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) June 14, 2026

« Le cock­tail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anes­thé­siques, AINS… Müller‑Wohlfahrt mélange des trai­te­ments injec­tables contro­versés mais licites. Il a soigné le Bayern, l’équipe d’Allemagne et Usain Bolt même après sa carrière. »