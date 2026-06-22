Dernièrement, Sascha Zverev a expliqué avoir subi un certain nombre d’injections, plus d’une soixante pour soigner son dos. Cette information a mis la puce à l’oreille du Docteur Mondenard, qui a souligné le passé controversé du médecin ayant pratiqué ces piqures au joueur allemand.
4. Le cocktail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anesthésiques, AINS… Müller‑Wohlfahrt mélange des traitements injectables controversés mais licites. Il a soigné le Bayern, l’équipe d’Allemagne et Usain Bolt même après sa carrière.— Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) June 14, 2026
« Le cocktail Müller – PRP, Actovegin (a fait mettre Armstrong en examen), ozone, anesthésiques, AINS… Müller‑Wohlfahrt mélange des traitements injectables controversés mais licites. Il a soigné le Bayern, l’équipe d’Allemagne et Usain Bolt même après sa carrière. »
Publié le lundi 22 juin 2026 à 10:42