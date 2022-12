Dans notre numéro 83 de We Love Tennis Magazine, nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques ques­tions clés à Jack Draper pour notre rubrique Guest Star. Forcément, on lui a demandé si son idole était aussi un gaucher.

Vous êtes gaucher. Cela signifie‐t‐il que votre idole de jeunesse était aussi un joueur gaucher ?

Hmmm… oui et non. En tant que gaucher, j’ai adoré regarder comment Rafael Nadal utili­sait son service et son coup droit de gaucher pour prendre le dessus sur ses adver­saires. Mais étant britan­nique, je dois aussi avouer que j’ai grandi en regar­dant et en soute­nant Andy Murray. Voir un joueur britan­nique concourir et gagner au plus haut niveau m’a incité à pour­suivre mon objectif de parti­ciper au circuit, cela a été une grande inspiration.