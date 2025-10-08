AccueilATPDraper engage un coach bien connu du circuit !
ATP

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

61

Contraint de mettre un terme à sa saison en raison d’une bles­sure au bras, Jack Draper prépare déjà l’année 2026. 

Selon plusieurs médias britan­niques, parmi lesquels Sky Sports, le 8e joueur mondial va commencer une colla­bo­ra­tion avec son compa­triote Jamie Delgado, ancien coach d’Andy Murray (de 2016 à 2021) et de Grigor Dimitrov (de 2023 jusqu’au mois de septembre dernier). 

Un joli coup pour celui qui est entré dans une autre dimen­sion ces derniers mois. 

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 10:50

We Love Tennis
