Contraint de mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure au bras, Jack Draper prépare déjà l’année 2026.
Selon plusieurs médias britanniques, parmi lesquels Sky Sports, le 8e joueur mondial va commencer une collaboration avec son compatriote Jamie Delgado, ancien coach d’Andy Murray (de 2016 à 2021) et de Grigor Dimitrov (de 2023 jusqu’au mois de septembre dernier).
Jack Draper will work with Andy Murray’s former coach Jamie Delgado 🎾 pic.twitter.com/XDrfxtmFQM— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 7, 2025
Un joli coup pour celui qui est entré dans une autre dimension ces derniers mois.
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 10:50