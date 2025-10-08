Contraint de mettre un terme à sa saison en raison d’une bles­sure au bras, Jack Draper prépare déjà l’année 2026.

Selon plusieurs médias britan­niques, parmi lesquels Sky Sports, le 8e joueur mondial va commencer une colla­bo­ra­tion avec son compa­triote Jamie Delgado, ancien coach d’Andy Murray (de 2016 à 2021) et de Grigor Dimitrov (de 2023 jusqu’au mois de septembre dernier).

Jack Draper will work with Andy Murray’s former coach Jamie Delgado 🎾 pic.twitter.com/XDrfxtmFQM — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 7, 2025

Un joli coup pour celui qui est entré dans une autre dimen­sion ces derniers mois.