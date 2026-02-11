Six mois après son dernier match officiel disputé à l’US Open, Jack Draper, victime d’une importante blessure au niveau du poignet, a effectué son retour la semaine dernière à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.
Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 13e joueur mondial s’est pourtant retiré de l’ATP 500 de Rotterdam.
Draper, qui n’a pas encore expliqué cette décision assez inquiétante, repousse encore son retour sur le circuit. Il reste pour le moment inscrit sur l’ATP 500 de Dubai du 23 au 28 février mais inquiète les observateurs, et notamment l’ex‐21e mondial Steve Johnson, dont les propos dans le podcast « Nothing Major » sont relayés par Tennis365.
« Tout le monde était heureux de voir Jack Draper de retour. Il n’a pas perdu le rythme, ce qui est très impressionnant compte tenu du peu de tennis qu’il a joué. Il n’a pas disputé de match depuis l’US Open l’année dernière, ce qui n’est pas facile à faire. Nous avons tous pris du temps libre, et il n’est pas facile de revenir en pleine forme, ce qu’il a fait. Il a joué en moins d’une heure, battant Durasovic deux et deux. La Grande‐Bretagne remporte la victoire, mais malheureusement, deux jours plus tard, il se retire de Rotterdam, ce qui n’est pas bon signe pour Jack Draper et l’avenir de son tennis, car il n’a pas joué de match depuis des mois. Il revient et joue moins d’une heure, son corps semble en très bonne forme et très vif pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup joué, puis il se retire de Rotterdam avant le début du tournoi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avons besoin qu’il reste en bonne santé. Il apporte tellement au jeu lorsqu’il est sur le court : il est champion du Masters 1000, il peut atteindre le plus haut niveau. »
