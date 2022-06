Jack Draper, grand espoir du tennis britan­nique, vain­queur de plusieurs titres sur le circuit Challenger cette année et désor­mais dans le top 100, ne cache pas ses ambi­tions. Au cours d’une inter­view accordé à l’ATP, le 99e mondial affirme vouloir rattraper son retard sur Carlos Alcaraz.

« Alcaraz est très spécial. Je le vois comme un joueur de réfé­rence. C’est à lui que je me mesure. Son niveau, son rythme de travail et sa façon de jouer. En obser­vant quel­qu’un comme lui, on peut apprendre beau­coup et j’es­père qu’un jour, je me battrais contre lui pour les grands titres », a affirmé celui qui avait surpris Novak Djokovic le temps d’une manche à Wimbledon en 2021 avant de s’in­cliner en quatre sets.

A noter qu’il affronte Taylor Fritz ce lundi au 1er tour au Quuen’s, un tournoi où il a brillé l’année dernière en attei­gnant les quarts de finale.